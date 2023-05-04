ليكود: بن غفير يرفض الرد على مكالماتنا الهاتفية

يرفض وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الرد على المكالمات الهاتفية منذ صباح اليوم الخميس، وفق ما ذكر حزب (ليكود).



ووفق (القناة 14) الإسرائيلية، أنه بسبب الخلافات مع نتنياهو حول ضعف الرد ضد غزة، يزعم حزب (ليكود) بأن بن غفير يرفض منذ الصباح الرد على مكالماتهم الهاتفية.





ونشب خلاف كبير أمس الأربعاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.





ووجه بن غفير رسالة إلى نتنياهو أمس الأربعاء وقال: "إذا كنت لا تريدنا في الحكومة، فيا مرحبا بهذا القرار، لأن هذه ليست حكومة يمينية كاملة".

وشن حزب (ليكود) الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، هجوماً كبيراً على بن غفير.

ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن حزب (ليكود) مهاجمته بن غفير بعد رفضه وأعضاء حزبه الحضور لـ (كنيست) اليوم احتجاجاً على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراك بن غفير في المشاورات الأمنية.

وقال الحزب: إن رئيس الوزراء ووزير والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها إسرائيل".

وأضاف: "رئيس الوزراء هو الذي يقرر من يشارك في المشاورات، واذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير فلا داعي للبقاء في الحكومة".

وكان حزب (عوتسما يهوديت)، بقيادة بن غفير، قرر الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي تجريها (كنيست) اليوم.

وقال: "لن نشارك في عمليات التصويت في (كنيست) بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.

رام الله - دنيا الوطن