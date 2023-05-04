راصد يوضح تطورات طقس فلسطين الجمعة والسبت





وحول طقس فلسطين قال العلامي عبر حسابه على (فيسبوك)، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل أكبر ظُهر الجمعة لتبلغ مُنتصف الثلاثينيات في العديد من المناطق بما فيها الجبلية وتزداد نسب الغبار والأتربة في الأجواء تدريجياً.



وأضاف بأن الحرارة ستنهار وتنخفض بشكل مُتسارع عصر ومساء الجمعة والسبت، لتنخفض بحدود 15 درجة مئوية.





رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الخميس، عن تطورات طقس فلسطين خلال اليومين المقبلين الجمعة والسبت.