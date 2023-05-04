وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

بحث وزير النقل والمواصلات عاصم سالم مع وزير الطيران المدني الفريق محمد حلمي، سبل تعزيز التعاون بين مصر وفلسطين فى مجال النقل الجوى، في لقاء عقد بمقر وزارة الطيران المدنى، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، وقيادات الوزارتين.





وفي مستهل اللقاء قدم وزير النقل والمواصلات عاصم سالم التهاني لنظيره المصري لمناسبة ذكرى تحرير سيناء متمنيا أن تنعم مصر بالرخاء والتقدم والازدهار، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد على عمق العلاقات والتعاون في كافة القضايا بين البلدين الشقيقين ، ومحورية دور الكبرى مصر في فلسطين سيما مجال النقل الجوي و تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين مبديا تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني لتيسير اجراءات نقل حجاج فلسطين من المحافظات الجنوبية للموسم القادم .





ومن جهته أكد وزير الطيران المدني المصري على اهتمام وزارة الطيران المدني بتوفير كافة الخدمات والإمكانات لقطاع النقل الجوى الفلسطيني ، وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات ذات الصلة .

رام الله - دنيا الوطن