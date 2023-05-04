شؤون فلسطينية

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير النقل والمواصلات عاصم سالم مع وزير الطيران المدني الفريق محمد حلمي، سبل تعزيز التعاون بين مصر وفلسطين فى مجال النقل الجوى، في لقاء عقد بمقر وزارة الطيران المدنى، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، وقيادات الوزارتين.

وفي مستهل اللقاء قدم وزير النقل والمواصلات عاصم سالم التهاني لنظيره المصري لمناسبة ذكرى تحرير سيناء متمنيا أن تنعم مصر بالرخاء والتقدم والازدهار، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على عمق العلاقات والتعاون في كافة القضايا بين البلدين الشقيقين ، ومحورية دور الكبرى مصر في فلسطين سيما مجال النقل الجوي و تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين مبديا تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني لتيسير اجراءات نقل حجاج فلسطين من المحافظات الجنوبية للموسم القادم .

ومن جهته أكد وزير الطيران المدني المصري على اهتمام وزارة الطيران المدني بتوفير كافة الخدمات والإمكانات لقطاع النقل الجوى الفلسطيني ، وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات ذات الصلة .

أخبار ذات صلة

راصد يوضح تطورات طقس فلسطين الجمعة والسبت

راصد يوضح تطورات طقس فلسطين الجمعة والسبت

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد اعتقال دام 17 عاماً

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد اعتقال دام 17 عاماً

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

خنساء فلسطين &quot;أم ناصر حميد&quot; تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

خنساء فلسطين "أم ناصر حميد" تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

خنساء فلسطين &quot;أم ناصر حميد&quot; تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

خنساء فلسطين "أم ناصر حميد" تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

منوعات

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

عربي

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية