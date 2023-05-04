موسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية عن هجوم الكرملين.. والبيت الأبيض يرد
اتهمت روسيا الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين، فيما رد البيت الأبيض بأن الكرملين "يكذب".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "إن واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل "سخيفة".
وأضاف بيسكوف أنه من المهم أن تدرك واشنطن "المتورطة في الهجوم على الكرملين" خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
ونددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ "بحملة تخريب" أوكرانية "غير مسبوقة" على أراضيها.
وأضاف بيسكوف أنه من المهم أن تدرك واشنطن "المتورطة في الهجوم على الكرملين" خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
قال بيسكوف: إن واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا "نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف". وأوضح الكرملين أن "كييف تنفذ فقط هذه القرارات".
ونددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ "بحملة تخريب" أوكرانية "غير مسبوقة" على أراضيها.
من جهته، أكد متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الكرملين "يكذب" حين اتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم مفترض بمسيرات أوكرانية على الكرملين أعلنت موسكو إحباطه الأربعاء.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لقناة (إم إس ان بي سي) "لا علاقة لنا بهذه القضية"، متهما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه "يكذب بكل وضوح وبساطة".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لقناة (إم إس ان بي سي) "لا علاقة لنا بهذه القضية"، متهما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه "يكذب بكل وضوح وبساطة".
وقالت: "لا يوجد شك في أن نظام كييف يقف خلف محاولة الهجوم الإرهابي على الكرملين. موسكو سترد على هجوم المسيرات وفقًا لتقييمات التهديد الذي خلقته كييف للقيادة الروسية. أعمال كييف الإجرامية تؤكد مرة أخرى عدم رغبتها بالسلام وتسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية والسياسية. "
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