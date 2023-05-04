موسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية عن هجوم الكرملين.. والبيت الأبيض يرد





قال بيسكوف: إن واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا "نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف". وأوضح الكرملين أن "كييف تنفذ فقط هذه القرارات".



ونددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ "بحملة تخريب" أوكرانية "غير مسبوقة" على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "إن واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل "سخيفة".وأضاف بيسكوف أنه من المهم أن تدرك واشنطن "المتورطة في الهجوم على الكرملين" خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.