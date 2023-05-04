حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني إيمان زياد أحمد عودة (26 عامًا) من بلدة حوّارة، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذها عملية طعن على حاجز حوّارة الاحتلالي جنوب نابلس.وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، بالتعزية لذوي الشهيدة، وأهلنا في بلدة حوّارة الذين يتعرضون لعدوان متواصل من جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.وأكدت الحركة أن جرائم الاحتلال ستزيدنا إصراراً على المقاومة، وأن ثوّار شعبنا سيواصلون التصدي للعدو والدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات.