منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس



وحملت المنظمة، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مطالبة الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة إسرائيل، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح العشرات، والعدوان العسكري الإسرائيلي مؤخراً على قطاع غزة، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.