الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية





ووضع الشيخ دا سيلفا في صورة التصعيد الإسرائيلي الخطير، مؤكدا على ضرورة وقف كافة الاجراءات الأحادية التي تقوم بها اسرائيل.





بدوره أكد دا سيلفا على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حسب قرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، مؤكدا على استمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني من خلال المشاريع التنموية والاقتصادية.





رام الله - دنيا الوطنبحثت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، مع رئيس مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين السفير ديفيد دا سيلفا والوفد المرافق له، آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، والتطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.