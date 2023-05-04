الجبهة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال الفتاة عودة

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة العربية الفلسطينية جريمة إعدام الفتاة إيمان زياد احمد عودة (26) عاما، التي استهدفها جنود الاحتلال بشكل مباشر بالرصاص صباح اليوم الخميس على حاجز حوارة مدعيا قيامها بعملية طعن.وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن الاحتلال يواصل سياسة القتل العمد بحق فتياتنا وشبابنا، مؤكدة أن تصاعد العدوان على أرضنا وشعبنا يستدعي التحرك العاجل على كافة المستويات، بدءًا من تصعيد المقاومة الشعبية في كافة مناطق التماس وإدامة حالة الاشتباك الشعبي مع العدو في كل مكان، كما يتوجب القيام بحملة إعلامية ودبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال وملاحقته قضائيا في المحاكم الدولية.وأضافت الجبهة إن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا وهو مصمم على مواصلة نضاله المشروع حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة، مؤكدة أن الاحتلال يستمر بارتكاب جرائمه على مرأى ومسمع من العالم الذي يمارس سياسة الصمت المريب تجاه ما يرتكبه الاحتلال ويتبني سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحقوق شعبنا، ويقف موقف العاجز عن اتخاذ أي إجراءات تلجم الاحتلال وتوقف انتهاكاته للقانون الدولي.وتابعت الجبهة "إننا ونحن نترحم على روح الشهيدة عواد، فإننا نتوجه بخالص العزاء لذويها ولكافة محبيها، معاهدين روحها وأرواح شهداء شعبنا وأمتنا أن نبقى على الدرب سائرون حتى تحقيق الأهداف التي آمنوا بها وقضوا في سبيلها".