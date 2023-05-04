الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس



· اجراءات التهويد في المدينة:



- شهدت البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال، عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، لمناسبة عيد "الفصح اليهودي". حيث حولت القدس إلى ثكنة عسكرية ونصبت الحواجز داخل أسوار البلدة القديمة، فيما قامت شرطة الاحتلال بإفراغ شوارع البلدة القديمة من الشبان تمهيداً لاقتحام المستوطنين.



- نشرت بلدية الاحتلال في القدس مخططاً جديداً يوسع البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا في شرقي القدس إلى خمسة أضعاف، من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية. حيث سيتسبب بناء هذه الوحدات الاستيطانية في "جفعات همتوس"، في بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوباً، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية.



- ناقشت اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال بالقدس، نية اللجنة اللوائية إعداد مخطط جديد على أراضي بيت صفافا. وسيكون المخطط الجديد في الطرف الشمالي للحي، على مفترق شارعي بنيفستي ودوف يوسيف، في الطرف الشمالي من شرفات. ويبلغ نطاق المخطط 400 وحدة استيطانية، حيث سيوسع مستوطنة جفعات شاكيد التي يتم توسيعها أيضاً على أراضي كل من شرفات وبيت صفافا.











· الانتهاكات بحق المقدسيين:







واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال ضد المقدسيين حيث اعتقلت أكثر من 700 مقدسي.







- أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب الطفل عمر إبراهيم أبو ميالة (13 عاما)، وأصابته بجروح متوسطة، قبل أن تعتقله وهو مصاب، بذريعة رشق الحجارة على مركبة للمستوطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رامي الفاخوري، وزياد أبو هدوان، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في المدينة المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في القدس عاهد الرشق، والكادر الفتحاوي فراس الأطرش، من منطقة باب العمود.



- فرضت سلطات الاحتلال، الحبس المنزلي على الشاب روحي كلغاصي من القدس، كشرط للإفراج عنه، ومنعته من دخول المسجد الأقصى المبارك، أو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.



- سلّمت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي محمد أبو طير، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه مدة 10 أيام قابلة للتجديد، إضافة إلى منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



- اعتقلت قوات الاحتلال الناشطين المقدسيين مأمون عباسي، من منزله في راس العمود، والاء الصوص، من بيتها في بيت حنينا في القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي خضر سمرين، من منطقة باب العامود في القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة الطور الشبان: محمود أبو سبيتان، ونور أبو جمعة، ومحمد رائد، وجهاد الهدرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رمزي العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بعد أن أوقفته وهو يقود مركبته، واقتادته إلى مركز تحقيق "المسكوبية".



- اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نواف السلايمة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك .



- اعتقلت قوات الاحتلال الشابين المقدسيين عادل أسامة الرجبي، وصبحي مصباح الرجبي، من منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، فيما احتجزت الشاب أحمد ركن، من ذات المنطقة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خطاب الشرباتي قرب حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة.



- فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على الشاب المقدسي محمد الهشلمون لمدة أربعة أيام، وأبعدته عن المسجد الأقصى لمدة 18 يوما، مع كفالة مالية قدرها 500 شيقل، كما منعته من استخدام الانترنت لمدة شهر.



- سلمت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المصاب رامي الفاخوري، عزمها إصدار قرار بإبعاده عن القدس لمدة شهرين، ومنعه من استخدام الانترنت، كذلك منعه من التواصل مع عدة أشخاص، إضافة لكفالة مالية قدرها 500 شيقل.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشبان عصام ومحمد وصالح خويص من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال 15 مقدسياً، بينهم 3 أطفال، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك. حيث اعتقلت 6 شبان من باب السلسلة، و3 أطفال من باب الأسباط، و6 آخرين من البلدة القديمة، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى.



- أصيب الطفل خضر غراب (15 عاماً) بجروح عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع محمود، عقب مداهمة منزله، في بلدة العيساوية، شمال شرق القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نضال نجدي، عقب دهم منزله في حي رأس العامود، جنوب المسجد الاقصى المبارك.



- مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي ثائر بكيرات من صور باهر.



- اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت وديع محمود عقب مداهمة منزله كما اعتقلت لشاب نضال نجدي عقب اقتحام منزله في حي رأس العامود جنوب المسجد الاقصى المبارك.



- اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال أشقاء، بعد دهم منزل ذويهم وتفتيشه في حي بطن الهوى، ببلدة سلوان في القدس المحتلة، وهم: موسى وفؤاد وعمر جبريل.



- اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أنس عكاري، وموسى عايش، ومهدي الكركي، عقب دهم وتفتيش منازلهم في بلدة الطور.



- اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من البلدة القديمة في القدس عقب دهم منازلهم، وهم: صالح أبو فرحة، وأحمد حمو، وفهمي السلايمة، ووسام سدر، وليث غيث، ومصطفى أبو غزالة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عرفات شقير، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة جبل المكبر. كما اعتقلت الشاب محمد جرادات من بلدة الرام، أثناء مروره على حاجز جبع شمال القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي سري حلاق، بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت حنينا.



- اعتقلت الشاب حمزة أبو حامد (19 عاما) من المسجد الأقصى المبارك، كما أعادت اعتقال الشاب المقدسي ماهر محمد أبو الهوى.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مفيد العباسي، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة سلوان.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماهر أبو الهوى، من المسجد الأقصى المبارك، بحجة رفعه لافتة في المسجد.



- اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد درويش من بلدة العيسوية في القدس المحتلة .



- اقتحمت قوات الاحتلال حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحاصرت بناية مخيم الصمود في الحي، وأجبرت قاطنيها على مغادرتها، لتفتيشها، بزعم البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على مستوطنين، حيث قامت بالاعتداء على عدد من الشبان، كما اقتحمت مسجداً، وعاثت فيه فساداً.



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أصيب شاب مقدسي بجروح خطيرة، برصاص شرطة الاحتلال قرب بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.



- اعتقلت شرطة الاحتلال الشابة التركية أوزغيجان موتلو (24 عاما)، من محيط مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، لرفضها الابتعاد عن محيطه، واقتادتها بالقوة إلى خارج "الأقصى"، واحتجزتها في مركز تحقيق وتوقيف "القشلة".



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي عياد من بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.



- اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الشهيد حاتم أسعد أبو نجمة (39 عاما) من بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صهيب الرموني، وعماد الرموني، من بلدة صور باهر في القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الله عوض (16 عاما) من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير الزلباني عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس، كما اعتقلت الشاب عز الدين طحان عقب اقتحامها منزله في حي رأس العمود، وخلفت دماراً كبيراً في منزله.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشابة رحمة مناصرة (20 عاماً) من بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله أثناء تواجدها على الحاجز.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن البشيتي ومحمد الديسي في القدس المحتلة. كما واعتقلت الأسير المحرر قصي داري من منزله في بلدة العيسوية.



- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خضر سمرين، من منطقة باب العامود في القدس المحتلة.



- داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير المقدسي كمال حمد (19 عاما) في مخيم شعفاط.



- اعتقلت الشاب معتز عودة (18 عاماً) من باب الأسباط، في القدس المحتلة بزعم مخالفته قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والشاب عدنان الرجبي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.















وشهد شهر نيسان المنصرم ازدياد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، إذ بلغ عددهم، نحو 5 آلاف مستوطن، تركزت اقتحماتهم خلال "الفصح" العبري.- اقتحم الاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.- اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين.- دعت جماعات الهيكل المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع الفصح اليهودي.- أصيب عشرات المصلين والمعتكفين عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم. حيث تم اعتقال أكثر من 400 مصلٍّ خلال عدوانها على والمعتكفين فيه.- أصيب عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها قنابل الغاز السام، والصوت صوبهم. حيث حطمت قوات الاحتلال أحد نوافذ المسجد القبلي، وأطلقت من خلاله قنابل الغاز السام، والصوت، صوب المعتكفين، قبل أن تقتحم المصلى القبلي من جهة العيادة، وتعتدي على المعتكفين.- نفذت شرطة الاحتلال في القدس حملة اعتقالات وإبعادات مكثفة عن الأقصى طالت عشرات المرابطين والمرابطات، وذلك كإجراءات استباقية اتخذتها عشية عيد "الفصح اليهودي". وحولت سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية واستنفرت قواتها في القدس القديمة وحول الأسوار، ونصبت الحواجز في مناطق مختلفة بالمدينة المحتلة، وفرضت قيوداً مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.- منعت شرطة الاحتلال حراس المسجد الأقصى من إعطاء اللباس الساتر للسياح الوافدين إلى المسجد عبر باب المغاربة، وهددتهم بالاعتقال.- منعت قوات الاحتلال دخول الشبان إلى المسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط، في وقت قام عناصر من "حرس الحدود" بالاعتداء على الشبان عند أبواب الأقصى ومنعهم من دخول المسجد.- اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة.- اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وأزالت اللافتات والأعلام التي علقّها شبان، على إحدى بوائك قبة الصخرة.- شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة أمام حركة المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور ونصبت حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبوب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.- فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 6 فتية مقدسيين وأبعدتهم عن المسجد الأقصى المبارك مدة شهر، إلى جانب كفالة مالية 1000 شيقل لكلّ منهم.- أدى الشبان صلاة الفجر قرب المسجد الأقصى، بعد منعهم من الصلاة فيه من قبل قوات الاحتلال التي استنفرت عناصرها والوحدات الخاصة، ونشرتها في القدس القديمة، وعند ساحة البراق، وأبواب المسجد الأقصى.- اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة، ورفع عدد من المستوطنين علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا ما يسمى "السجود الملحميّ".- اقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتخريب التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.- اقتحمت قوات الاحتلال مصلّى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وصادرت هويات المتواجدين فيه.- قطعت قوات الاحتلال أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك، ومنعت مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة، بحجة احتفالات المستوطنين في ساحة البراق .- اعتدت شرطة الاحتلال على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر، حيث منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب الأقصى.