مركز الميزان يستنكر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

وعبر المركز عن استنكاره الشديد للعدوان الإسرائيلي، الذي يستخدم صواريخ ذات قوة انفجارية وارتجاجية عالية، يتعمد منها إلحاق الضرر في المناطق المحيطة في الموقع المستهدف وبث الرعب في قلوب الآمنين.





وقال: الاحتلال يعيد التأكيد على أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب شكلا عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال لمواصلة بل وتصعيد أعمال القتل والتنكيل والتدمير التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما في مدن الضفة الغربير بما فيها القدس، وانتهاكاتها المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ولاسيما تعمد قتل الشهيد خضر عدنان.







وطالب المركز، المدعي العام للمحكمة الجنائية بالشروع فورا في إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اقرته المحكمة في مارس 2021 ولم يقم مكتب الإدعاء العام حتى اليوم بأي اجراء جدي تنفيذا لذلك.





كما طالب، المجتمع الدولي باحترام قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة، والعمل على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإعمال المحاسبة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مقترفيه.

رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مطالبًا بإنهاء الحصانة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.