المقاومة الشعبية تنعى شهداء نابلس الثلاثة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الخميس، بكل فخر واعتزاز وشموخ ثلة من فرسان فلسطين، الشبان معاذ المصري وحسن قطناني وإبراهيم جبر، الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد رحلة جهاد وعطاء، اثخنوا خلالها مزيداً من الجراح في هذا المحتل.وقالت الحركة: "نحيي نابلس جبل النار، التي أخرجت هؤلاء الأبطال ليذودا ويدافعوا عن شعبها وينتصروا لصرخات الثكالى، ويثأروا لدماء أبناء شعبهم البطل، وقد رحلوا وهم يخوضون ملحمة بطولية، لم يتنازلوا أو يتراجعوا أو يفرطوا".وأكدت أن شعبنا ماضٍ في معركته مع هذا العدو، حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن استشهاد الشبان لن يفت في عزيمة وعضد شعبنا، بل سيزيدنا قوة وبأسا وتحدي على مواصلة هذا الطريق الصعب الذي اخترناه.ودعت الحركة، رجال الضفة إلى تصعيد العمل المقاوم والثأر لشهدائنا وضرب الاحتلال في كل مكان، والرد على هذه الجريمة الجبان بكل السبل والوسائل المتاحة.