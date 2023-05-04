شؤون فلسطينية

الصالحي: نتطلع لدور صيني هام لحل القضية الفلسطينية ونقدر الدعم الصيني لحقوق شعبنا

الصالحي: نتطلع لدور صيني هام لحل القضية الفلسطينية ونقدر الدعم الصيني لحقوق شعبنا
الصالحي مستقبلاً السفير الصيني
أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اهمية الدور الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني تجاه القضية الفلسطينية، والمساعي التي تبذلها الصين على المستويات الدولية كافة بما فيها مواقفها في الامم المتحدة والمؤسسات الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما تمثله الصين من ثقل على المستوى الدولي، وعملها المتواصل للوصول لحل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في استقلاله الوطني ودولته المستقلة .

جاء ذلك خلال استقباله قبل ظهر اليوم الأربعاء السفير الصيني الجديد  تسينغ جيشن بمقر الحزب برام الله، حيث عبر السفير عن متانة العلاقات التي تربط الصين بالثورة  الفلسطينية، والدعم المتواصل للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة من الصداقة العميقة بين البلديين.

وأكد انه سيعمل على تطبيق تفاهمات الرئيس عباس مع الرئيس شي جين بينغ في لقائمها الأخير، وكذلك تقوية العلاقات مع حزب الشعب  والأحزاب والقوى الفلسطينية معبرا عن اعتزازه بهذه العلاقات، والعمل من اجل تطويرها في كافة المجالات.

وأشار إلى وجوده كممثل للصين منذ فترة وجيزة لكنه شاهد المعاناة التي  يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما تم استعراض التطورات والمتغيرات الدولية، وإمكانية الاستفادة منها لإيجاد حل عادل للقضية الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكد الصالحي في هذا الاطار أهمية إيجاد الية دولية لذلك سواء بتوسيع اللجنة الرباعية التي تعطلها الولايات المتحدة بإصرار أو عبر مؤتمر دولي من اجل حل القضية الفلسطينية.

وثمن الصالحي دور الصين ونجاحها في تحقيق المصالحة السعودية الإيرانية أو المبادرة الصينية حول الحرب في أوكرانيا والروية الصينية للقضايا والعلاقات الدولية.

وشدد السفير على تطلع الصين لحالة الاستقرار والسلام في العالم بما فيها أن يحل السلام في فلسطين وتمثل التجربة الصينية نموذجا هاما للحرص على عالم يسوده الاستقرار، مؤكدا على أهمية استعادة الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام الداخلي الذي يمثل حجر الأساس لمواجهة التحديات.

وأكد الجانبان استمرار اللقاءات بما يخدم الشعبين الصديقين، والعلاقات المتميزة بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

الجبهة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال للفتاة عودة

الجبهة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال للفتاة عودة

مركز الميزان يستنكر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

مركز الميزان يستنكر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

وزير الداخلية يلتقي سفيرة الهند لدى فلسطين

وزير الداخلية يلتقي سفيرة الهند لدى فلسطين

دائرة التمريض والقبالة في جامعة النجاح تنظّم مؤتمرها السنوي بعنوان التكنولوجيا في تعليم التمريض

دائرة التمريض والقبالة في جامعة النجاح تنظّم مؤتمرها السنوي بعنوان التكنولوجيا في تعليم التمريض

المقاومة الشعبية تنعى شهداء نابلس الثلاثة

المقاومة الشعبية تنعى شهداء نابلس الثلاثة

الصالحي: نتطلع لدور صيني هام لحل القضية الفلسطينية ونقدر الدعم الصيني لحقوق شعبنا

الصالحي: نتطلع لدور صيني هام لحل القضية الفلسطينية ونقدر الدعم الصيني لحقوق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

مركز الميزان يستنكر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

مركز الميزان يستنكر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

وزير الداخلية يلتقي سفيرة الهند لدى فلسطين

وزير الداخلية يلتقي سفيرة الهند لدى فلسطين

المقاومة الشعبية تنعى شهداء نابلس الثلاثة

المقاومة الشعبية تنعى شهداء نابلس الثلاثة

الصالحي: نتطلع لدور صيني هام لحل القضية الفلسطينية ونقدر الدعم الصيني لحقوق شعبنا

الصالحي: نتطلع لدور صيني هام لحل القضية الفلسطينية ونقدر الدعم الصيني لحقوق شعبنا

رأفت ينعى شهداء نابلس ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

رأفت ينعى شهداء نابلس ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

غنيم: يلتقي المجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس

غنيم: يلتقي المجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس

منوعات

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

عربي

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية