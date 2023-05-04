الصالحي: نتطلع لدور صيني هام لحل القضية الفلسطينية ونقدر الدعم الصيني لحقوق شعبنا

وأكد انه سيعمل على تطبيق تفاهمات الرئيس عباس مع الرئيس شي جين بينغ في لقائمها الأخير، وكذلك تقوية العلاقات مع حزب الشعب والأحزاب والقوى الفلسطينية معبرا عن اعتزازه بهذه العلاقات، والعمل من اجل تطويرها في كافة المجالات.





وأكد الصالحي في هذا الاطار أهمية إيجاد الية دولية لذلك سواء بتوسيع اللجنة الرباعية التي تعطلها الولايات المتحدة بإصرار أو عبر مؤتمر دولي من اجل حل القضية الفلسطينية.





وثمن الصالحي دور الصين ونجاحها في تحقيق المصالحة السعودية الإيرانية أو المبادرة الصينية حول الحرب في أوكرانيا والروية الصينية للقضايا والعلاقات الدولية.



وشدد السفير على تطلع الصين لحالة الاستقرار والسلام في العالم بما فيها أن يحل السلام في فلسطين وتمثل التجربة الصينية نموذجا هاما للحرص على عالم يسوده الاستقرار، مؤكدا على أهمية استعادة الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام الداخلي الذي يمثل حجر الأساس لمواجهة التحديات.





وأكد الجانبان استمرار اللقاءات بما يخدم الشعبين الصديقين، والعلاقات المتميزة بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى وجوده كممثل للصين منذ فترة وجيزة لكنه شاهد المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.كما تم استعراض التطورات والمتغيرات الدولية، وإمكانية الاستفادة منها لإيجاد حل عادل للقضية الوطنية للشعب الفلسطيني.