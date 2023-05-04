"العمل النسائي" بالديمقراطية يدين جريمة الاحتلال بحق الشابة إيمان عودة



واعتبر الاتحاد أن هذه الجريمة هي جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تدعو الوكالات الدولية والنقابات النسائية إلى التحدث علانية ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية لشعبنا وإرسال لجنة تحقيق ضد كل اعتداء يُرتكب ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، التي تتكرر في كل عدوان ومطالبة المدعية العامة لمحكمة الجنايات لفتح تحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مقترفيها.



وشدد الاتحاد في بيانه أن أعمال القتل والاعتقالات والإرهاب والحصار التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ، وخاصة النساء الفلسطينيات ، تتطلب إجراءات فورية من العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية لتزويدنا بالحماية الدولية وإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية ووقف ممارساتها وجرائمها المستمرة بحق شعبنا.



وأوضح اتحاد لجان العمل النسائي أن سياسة الصمت الدولي تشجع إسرائيل على الإفلات من العقاب والاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد النساء والأطفال الفلسطينيين والاستمرار في انتهاك اتفاقية الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتطلب حركة شعبية للتحدث علنا ضد هذه الجرائم .



واختتم الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية بيانه بالمطالبة بالإسراع في تنفيذ وتطبيق القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن 1325، من خلال توفير الحماية الدولية للنساء من جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنأدان اتحاد لجان العمل النسائي ، الاطار النسائي للجبهة الديمقراطية الجريمة التي اقترفها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عامًا) ، والتي استشهدت جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة ، ليرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري ل 108 بينهم 20 طفلا، وسيدتان.