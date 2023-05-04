رأفت ينعى شهداء نابلس ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس، في مدينة نابلس وتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم ولعائلة الشهيد خضر عدنان وكل شهداء فلسطين الذين سقطوا نتيجة هذه الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.وقال رأفت في تصريح له، اليوم الخميس، "إن هذه الجرائم بتنا نشهدها يومياً بفعل هذا العدوان الهمجي الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني في عموم محافظات الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة حيث العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال أول أمس".ودعا رأفت القيادة الفلسطينية إلى الالتزام بما جاء في قرارات المجلس المركزي بإنهاء كل العلاقات مع دولة الاحتلال لأن إسرائيل لم تعد تلتزم بأي بند من بنود الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية، مؤكداً أن تلك الاتفاقيات قد انتهت وأن إسرائيل تعمل على فرض ذلك من خلال اعتداءاتها اليومية على شعبنا.وأكد على أن شعبنا في جميع الأراضي الفلسطينية يتصدى لهذه الاعتداءات الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة الشعبية وأن القيادة تتابع العمل من خلال البعثات الدبلوماسية بكل المؤسسات الدولية من أجل أخذ قرارات ملزمة لتنفيذ تأمين قرار الحماية الدولية والعمل مع الدول الصديقة والعربية من أجل فرض عقوبات على إسرائيل بما فيه تجميد عضويتها بالأمم المتحدة وذلك لانتهاكها جميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وحتى تلتزم بوقف كل هذه الجرائم التي ترتكب ضد المواطن والأرض الفلسطينية، وشدد على أن عدم قيام المجتمع الدولي بدوره في مواجهة جميع تلك الجرائم يضعه في خانة المسؤولية المباشرة عن الاعتداءات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.وأكد رأفت على صمود شعبنا ومواصلة تصديه للاحتلال الإسرائيلي، فالرهان الكبير هو على هذا الشعب الفلسطيني الصابر الذي يقف وجها لوجه أمام آلة الحرب الإسرائيلية العسكرية وجبروت دولة الاحتلال.