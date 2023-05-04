غنيم: يلتقي المجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس

التقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه، اليوم الخميس، برئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس صلاح الدين جابر للاطلاع على الاحتياجات والإشكاليات التي يواجهها المجلس في مناط خدماته.



وتطرق صلاح في بداية اللقاء الى جملة من التحديات التي تواجه عمل المجلس وابرزها الفاقد المرتفع في بعض المناطق التابعة للمجلس والتعديات المتكررة على خطوط المياه والتي تتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه، بالإضافة الى الضعف في عملية الجباية مما يساهم في ارتفاع المديونية المترتبة على المجلس لصالح سلطة المياه.



وأشار إلى حاجة المنطقة إلى مشروع للصرف الصحي لتفادي الحفر الامتصاصية التي باتت منتشرة في المنطقة وتتسبب بمكرهة صحية وبيئية.



وفي هذا الإطار أكد م. غنيم على أهمية وجود دور قوي وفاعل للمجلس في الجوانب المتعلقة بالرقابة والصيانة، واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المعتدين على خطوط المياه لوقف مثل هذه الاعتداءات التي تضر بجميع المواطنين، مشيراً الى أن سلطة المياه ووفق خطة التوزيع الشاملة لجميع المحافظات تعمل على تزويد مناطق المجلس بكميات المياه التي تتناسب وحجم السكان، ولكن وجود حالات الفاقد والتعدي تؤدي الى حدوث نقص في الكميات الواصلة للمواطنين وهذا يتطلب من المجلس اتخاذ خطوات رادعة بشأنها.



وأوضح أن سلطة المياه تعمل الآن ولتنظيم الوضع الإداري والفني لقطاع المياه على إنشاء مرافق المياه في والتي ستكون نواة لمرافق المياه الاقليمية مستقبلاً وهذا يتطلب وجود وعي وإدراك لدى المجالس باهمية التفكير الجاد والمساهمة الفاعلة في توفير جسم مائي قادر على تقديم الخدمة على النحو الأمثل للمواطن.



وفي ختام اللقاء أكد المهندس غنيم ان الطواقم المختصة من سلطة المياه ستعمل على دراسة هذه الإشكاليات ووضع الخيارات المناسبة لإيجاد حل جذري الإشكاليات المطروحة.





رام الله - دنيا الوطن