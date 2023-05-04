عطاء فلسطين تطلق مسابقة كتابة القصص القصيرة لعام 2023

يسعدنا تعاونكم معنا بدعوتكم أطفالكم وفئتكم المستهدفة للمشاركة في المسابقة، حيث تقوم فكرتها على تأليف الأطفال قصة قصيرة تتراوح عدد كلماتها من (200 – 250) كلمة في أحد موضوعات القصة القصيرة لعام 2023، مع مراعاة سلامة اللغة والتركيب والإبداع في الفكرة.







وتخضع المشاركات لثلاث مراحل للفرز والتقييم قائمة علي أعلى معايير الشفافية من قبل لجنة مختصّة بأدب الأطفال.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مسابقة "أنا الراوي" لكتابة القصة القصيرة -الدورة الرابعة لعام 2023- ضمن المشروع السنوي "أنا المبدع" للمسابقات الثقافية، وتستهدف الأطفال من عمر (10-15) عام من كافة المحافظات الفلسطينية.