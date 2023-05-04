العربية الفلسطينية تهنئ التحرير الفلسطينية بانطلاقتها 46

وتحدث محمد أبو عريبان ، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية ، أمين سر المحافظة الوسطى عن عمق العلاقات الأخوية بين فصيلين ينضويين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أن جبهة التحرير الفلسطينية ما زالت مستمرة في طريق النضال حتى دحر الاحتلال منذ ٤٦ عاما.





وشدد على وحدة المواقف بين الفصيلين تجاه كثير من القضايا الوطنية، ناقلا تحيات الأمين العام اللواء سليم البرديني، أعضاء المكتب السياسي، واللجنة المركزية بمناسبة ذكرى الانطلاقة الـ 46.



ولفت أبو عريبان إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كافة، رافضا محاولات الالتفاف عليها ، وطمس الهوية ، وتشكيل كيانات موازية لها.





وأضاف: "إن أي محاولات مشبوهة من هذا النوع يعني الالتفاف على القضية الفلسطينية ، بهدف القضاء عليها تماهيا مع مخططات الاحتلال لتقويض حل الدولتين".





ودعا أبو عريبان في ختام كلمته إلى التسريع بإنهاء الانقــســام، وإتمام المصالحة ، للتفرغ لمواجهة الاحتلال ، والدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى ، مؤكدا :" قضية الأسرى على رأس أولوياتنا "، مقدما واجب العزاء إلى عائلة الأسير الشيخ خضر عدنان باستشهاده داخل سجون الاحتلال ، محملا الاحتلال مسؤولية تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية برمتها عقب استشهاده.



رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة العربية الفلسطينية نظيرتها جبهة التحرير الفلسطينية بانطلاقتها عاما الـ 46 من النضال خلال زيارة وفد رفيع ضم قيادة الوسطى إلى مقر الأخيرة لتقديم التهاني.