شؤون فلسطينية

مدى: 15 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال نيسان ارتكب الاحتلال 12 منها

مدى: 15 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال نيسان ارتكب الاحتلال 12 منها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهد شهر نيسان، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإنتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، وبرغم هذا الانخفاض إلا أن القسم الأكبر منها جاء ضمن الإعتداءات الخطيرة على الحريات الاعلامية وسلامة الصحافيين.

وبينما كان شهر آذار شهد ارتفاعاً في عدد الانتهاكات (بلغ مجموعها 53 اعتداءات) نتيجة تصاعد كبير في الاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث المختلفة على الأخص في مدينة نابلس، فقد وُثق خلال شهر نيسان ما مجموعه 15 انتهاكاً ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 12 منها، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وغزة ما مجموعه 3 انتهاكات، ولم توثق أية انتهاكات لوسائل التواصل الاجتماعي.

وارتكبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال آب ما مجموعه 12 اعتداء بنسبة 80% من مجمل الإنتهاكات المرتكبة خلال الشهر، ويندرج معظمها ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات الإعلامية والصحافيين وقدرتهم على القيام بعملهم.  

وتوزعت الإنتهاكات على على 5 إصابات جسدية، إذ أصيب مصور قناة "رؤيا" محمود فوزي برصاصة مطاطية في الفخذ الأيسر، فيما أصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية برصاصة مطاطية في ساعد اليد الأيسر كما وقعت كاميرته على الأرض وتحطمت، إضافة لإصابة الصحفي الحر عبد الرحمن حسان برصاصة مطاطية في بطة الساق اليسرى. واعتدت شرطة الإحتلال على الصحفي المقدسي عطا عويسات بالضرب بالعصا في المسجد الأقصى، كما اعتدت أيضا بالضرب على مصور قناة الميادين وهبة مكية واحتجزته لساعة لمنعه من تغطية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي الحر محمد بدر من منزله في بلدة "بيت لقيا" وتأجلت محاكمته لأكثر من مرة، ولا يزال يتواجد في معتقل "عوفر". ومنع جنود الاحتلال كلا من المصور الصحفي إبراهيم السنجلاوي من التغطية في مدينة القدس وحذفت المواد المصورة عن هاتفه، ومنعت الصحفي الحر عبد الرحمن حسان من تغطية توافد المواطنين للمسجد الأقصى عبر حاجز "300" في مدينة بيت لحم وقاموا بحذف المواد المصورة عن هاتفه.

انخفضت أعداد الإنتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية خلال شهر نيسان مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، حيث وُثق ما مجموعه ثلاثة إنتهاكات بنسبة 20% من جميع الإنتهاكات الموثقة خلال الشهر.

وانحصرت الإنتهاكات باثنين وقعا في قطاع غزة ضد مصور "صحيفة العربي الجديد" الذي احتجزه عناصر أمن يتبعون وكالة أونروا ومنعوه من توثيق مظاهر إضراب اتحاد الموظفين العاملين في الوكالة، وتسببوا بكسر عدسة الكاميرا بحوزته، وانتهاك آخر وقع في الضفة الغربية إذ حذف رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية" عن صفحته على موقع "فيسبوك مراسل إذاعة "24 إف إم" عقيل عواودة ومنعه من متابعة المعلومات العامة عليها.

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