قاسم: دماء شهداء نابلس وقود لاستمرار المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، أن جريمة الاحتلال الأخيرة في نابلس باغتياله ثلاثة من الشبان، تأتي لتكمل مسلسل الجرائم والقتل والإرهاب بحق شعبنا.وقال قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن" اليوم الخميس، إن "هذه الجرائم لن توقف المقاومة ولن توقف الجهاد في كل الأرض الفلسطينية وإن هذه الدماء ستكون وقود لاستمرار وتصاعد الفعل الثوري في الضفة الغربية".وطالب قاسم الشعب الفلسطيني في هذا الوقت بتوحيد الموقف وتصعيد المقاومة والنضال في كافة الأراضي الفلسطينية ليتكامل الفعل المقاوم في كل ساحات شعبنا الفلسطيني.وأشار إلى أننا "نحتاج لمزيد من العمل المشترك في كل الساحات كما هو في غزة التي صدر منها الرد الموحد من غرفة العمليات المشتركة، ويجب أن يمتد هذا الفعل الموحد في كل الأماكن".