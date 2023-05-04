شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تجدد دعوتها إلى مقاطعة كافة فعاليات الاتحاد الأوروبي

نقابة الصحفيين تجدد دعوتها إلى مقاطعة كافة فعاليات الاتحاد الأوروبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت نقابة الصحفيين دعوتها إلى مقاطعة كافة فعاليات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، رفضاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي هنأت فيها الاحتلال بمناسبة مرور (75 عاماً) على تأسيسه على أرض فلسطين وعلى حساب وجع ودماء شعبنا، واعتبرت فيها أن قتلة الشعب الفلسطيني وصحفييه هم "دولة الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط ".

وكانت النقابة أكدت في بيان لها في الأول من آيار، أن هذه التصريحات تحمل موقفاً عنصرياً عدائياً من الفلسطينيين والعرب وأصحاب الأرض والقضية، وتعكس موقف أوروبا الاستعماري وتاريخها الملوث بدماء وعذابات العرب والشعوب المظلومة والمستضعفة، ورأت أن صمت الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وهيئاته عن هذه التصريحات وعدم الاعتذار عنها وتصويبها يعكس استهتاره بقضايا ومشاعر الفلسطينيين، وينافي المواقف السابقة المعلنة من الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الشعب الفلسطيني.

وعليه، فقد قررت النقابة مقاطعة الفعاليات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي تقام يوم الرابع من أيار/مايو الجاري في مؤسسة القطان في رام الله، وأية فعاليات أخرى ينظمها الاتحاد، بما فيها (يوم أوروبا).

ودعت الصحفيين إلى عدم المشاركة فيها. وأشارت النقابة إلى أنها أبلغت شركائها في منظمة (يونسكو) رسمياً بهذا الموقف.

وشددت النقابة على أن اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور عام على استشهاد الزميلة شيرين ابوعاقلة، والزميلة غفران وراسنة، برصاص الفاشية النابض بالحقد، هو يوم للتأكيد على ضرورة محاسبة قتلة الصحفيين ومعاقبتهم، لا تشجيعهم على الحقد والقتل وارتكاب مزيد من الجرائم، وتوفير الغطاء لها.

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