الشخصيات المُستقلة تنعي الشهيد خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطننعى تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع، الشهيد الأسير خضر عدنان الذي استشهد فجر اليوم داحل زنازين الاحتلال بعد إضراب عن الطعام لمدة 87 يومًا متواصلًا.وأكد التجمع في بيان صحفي، أن استشهاد الأسير عدنان جريمة جديدة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتي راح ضحيتها مئات الأسرى قضوا نحبهم خلف القضبان والأسلاك الشائكة لا لذنب اقترفوه سوى أنهم ناضلوا وقاوموا الاحتلالوقدموا زهرة شبابهم على مذبح الحرية.ودعا التجمع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للقيام بدورها وواجبها تجاه شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له.كما أكد التجمع على ضرورة فضح ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى وما يمارسه السجان بحق الأسرى في دهاليز التحقيق والزنازين، وشدد على أن الأسرى شموع تحترق كل يوم لتنير لنا طريق الحرية ولذلك لزامًا عينا توفير الحماية لهم ومناصرةقضيتهم والالتفاف حولها وإبقائها حية.