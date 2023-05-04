غزة: التشريعي يدين اختطاف الاحتلال للنائب أحمد عطون ويطالب بوضع حد لهذه السياسة الإجرامية

رام الله - دنيا الوطنأدان المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اختطاف الاحتلال للنائب المقدسي أحمد عطون بعد مداهمة منزله فجر اليوم.وجدد المجلس التشريعي التأكيد بأن سياسة اختطاف النواب تعد خرقاً فاضحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، واستمراراً في انتهاك الحصانة البرلمانية بكل صلف وعنجهية أمام مرأى ومسمع العالم.ويدعو المجلس التشريعي المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة الممنهجة بحق نواب الشعب الفلسطيني والعمل على وضع حد لها والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جميع النواب المختطفين، وتجريم انتهاكاته في مختلف المحافل الدولية.