التربية تساند مدرسة عين سامية المهددة بالهدم بوقفة دعم ومناصرة

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، وقفة دعم وإسناد لمدرسة بادية عين سامية الأساسية المختلطة، في مديرية تربية رام الله والبيرة، والتي يهددها الاحتلال بالهدم.وشارك في الوقفة، ممثلون عن الوزارة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ودبلوماسيون وشركاء من مختلف المؤسسات الأممية والحقوقية والمدافعة عن الأطفال.وألقى المشاركون كلمات عبروا فيها عن إسنادهم للمدرسة ولكادرها ولطلبتها ولأهالي التجمع البدوي، داعين إلى توظيف الإمكانات كافة من أجل حماية المدرسة من خطر الهدم وديمومة التعليم فيها، وإيصال رسائل مفادها الدفاع عن الحق في التعليم، ووقف سياسات الهدم التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال، وإبطال قرار الاحتلال الجائر بحق هذه المدرسة وغيرها من المدارس المهددة بالهدم في المناطق النائية وتلك المسماة (ج).ورفع طلبة المدرسة شعارات تطالب العالم بحماية مدرستهم ولجم انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقها، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة، وضمان استكمال تعليمهم دون تهديد.