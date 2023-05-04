شؤون فلسطينية

الحملة الشعبية لحرية القائد مروان البرغوثي تدين جريمة إعدام الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطن
تدين الحملة الشعبية لحرية القائد الوطني المناضل مروان البرغوثي جريمة إعدام الأسير المناضل الشيخ خضر عدنان وتحمّل السلطات الاستعمارية المسؤولية الكاملة عن استشهاده بعد إضراب عن الطعام استمرّ 86 يومًا رفضًا لاعتقاله للمرة العاشرة في السجون الاستعمارية.

وتطالب الحملة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال شيخ الكرامة الذي سطّر في حياته واعتقالاته المتكرّرة وإضراباته عن الطعام نموذجًا للأحرار الرافضين للظلم والقهر وانتصر لعذابات الأسرى متنقّلاً في حياته بين الزنازين والجوع والاعتصامات والمسيرات وبيوت عزاء الشهداء حتى نال الشهادة، ليلتحق بأكثر من 200 أسير استشهدوا في السجون الاستعمارية وما زالت السلطات الاستعمارية تحتجز جثامين العشرات منهم في الثلاجات ومقابر الأرقام.

وتقول الحملة إنها وهي تتقدّم بالتعزية والمواساة لعائلة الشهيد خضر عدنان وأطفاله والحركة الوطنية الأسيرة وعموم جماهير شعبنا الفلسطيني تؤكّد على أن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى ومناضلي شعبنا تكون بالوفاء لنهجهم والسير على خطاهم وإنهاء الانقسام الكارثي وتحقيق الوحدة الوطنية والتمسّك بمبدأ المقاومة الشاملة للنظام الاستعماري حتى التحرير والحرّية والعودة والاستقلال. 

كما وتؤكّد الحملة على أن الإفراج عن الأسرى ليس حقّ إنساني ووطني وقانوني فقط؛ وإنما واجب أخلاقي ووطني على القيادة الفلسطينية وجميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأن تحرير الأسرى لن يُنجز بالشعارات والخطابات والابتهالات؛ بل بالعمل الجادّ والفوري وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية وبكل الطرق والوسائل كي لا يتحول جزء كبير منهم لشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام وتصفيتهم. 

وتؤكّد الحملة أن جريمة اغتيال شيخ الكرامة خضر عدنان يجب ألّا تمرّ كحدث عابر والمطلوب أن يكون هناك رد رسمي وفصائلي وشعبي يرتقي لحجم الجريمة التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية لكي لا يتم تطبيع سياسة إعدام الأسرى التي باتت تأخذ أشكالاً وصورًا مختلفة.

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