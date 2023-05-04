شؤون فلسطينية

المصري: اختطاف النائب عطون جريمة سياسية مركبة تعبر عن إفلاس الاحتلال

المصري: اختطاف النائب عطون جريمة سياسية مركبة تعبر عن إفلاس الاحتلال
مشير المصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب مشير المصري، المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، اليوم الخميس، أن اختطاف الاحتلال الإسرائيلي للنائب أحمد عطون جريمة مركبة من جديد تعبر عن عقلية الإرهاب التي تخترق كل الأعراف والمواثيق الدولية وتتجاوز الحصانة البرلمانية.

وقال المصري: إن اختطاف النائب أحمد عطون الذي أمضى سنوات عديدة في سجون الاحتلال تمل
جريمة مركبة بعد أن تم إبعاده من مدينة القدس في دلالة على سعي الاحتلال الحثيث في تفريغ الضفة الغربية من رموزها الوطنية وقادتها البواسل بعد أن سعى من قبل لتفريغ الضفة بإبعاد نواب كتلة التغيير والإصلاح وبعض رموزها الوطنيين.

وأضاف: إننا نؤكد في كتلة التغيير والإصلاح أن كل محاولات الاحتلال للنيل من إرادة نوابنا ستتكسر أمام صخرة صمودهم الشامخة، وأن محاولات الاحتلال كذلك لتفريغ الضفة من روحها الثورية ستفشل أمام هذه الثورة المتصاعدة التي تراكم من ثباتها وصمودها في مقارعة المحتل.

ودعا المصري كل الأطراف بضرورة تحمل مسؤولياتها والعمل على لجم سياسات الاحتلال التي تنال من الحصانة البرلمانية وفي دلالة على مدى انعدام الإنسانية للاحتلال.

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