فارس يلتقي القنصل الفرنسي العام ويطلعه على آخر المستجدات بشأن قضية الأسرى

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، القنصل الفرنسي العام (رينيه تروكاز، لوضعه في آخر المستجدات على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة متواصلة وعلى عدة مستويات، وتحديدًا جريمة اعدام الشهيد خضر عدنان، وما جرى طوال فترة إضرابه المفتوح عن الطعام إلى يوم استشهاده.وخلال اللقاء الذي جرى في المقر العام لنادي الأسير الفلسطيني في رام الله، استعرض فارس، جملة من القضايا المتعلقة بواقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وأبرزها جريمة الإهمال الطبي الممنهجة (القتل البطيء)، التي يواجهها الأسرى، والتي تُشكّل اليوم أبرز الجرائم الممنهجة، واستعرض بعض حالات الأسرى المرضى، وعلى رأسهم، الأسيرين وليد دقة، وعاصف الرفاعي، إضافة إلى جريمة احتجاز جثامين الشهداء ومن بينهم الشهداء الأسرى، وآخرهم الشهيد خضر عدنان.ووجه فارس جملة من الانتقادات والتساؤلات عن الموقف الأوروبي، والموقف الفرنسي على جملة من القضايا وكان من أبرزها قضية الأسير السابق والحقوقي صلاح الحموري.كما وطالب فارس، بضرورة أن يكون هناك مراجعة حقيقية للموقف الأوروبي تجاه الكثير من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا في ظل التحولات الكبيرة والخطيرة التي فرضتها الحكومة اليمينية الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال، والتهديدات غير المسبوقة من الوزير الفاشي (بن غفير).وبدوره وجه القنصل (رينيه) العديد من التساؤلات عن الواقع الراهن، ومنها قضية الأسرى، وكذلك قضية استمرار اعتقال القائد الوطني مروان البرغوثي، ومستوى حضوره على المستوى السياسي والوطني.