جماهير نابلس تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير غفيرة في محافظة نابلس، اليوم الخميس، في مسيرة تشييع جثامين الشبان الثلاثة حسن قطناني وإبراهيم جبر ومعاذ المصري، واللذين استشهدوا بعد الاشتباك مع جيش الاحتلال وقواته الخاصة أثناء محاصرتهم في البلدة القديمة بنابلس.وصدحت الجماهير الفلسطينية بشعارات للشهداء الذين نفذوا عملية الأغوار قبل أربعة أسابيع، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنات، إلى جانب هتافات مؤيدة لكتائب القسام ومطالبة بمواصلة طريق الشهداء الذي رسموه بدمائهم الطاهرة، في سبيل دحر المحتل وتحرير فلسطين.ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في نابلس، إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثامين الشهداء، والتي انطلقت من أمام مشفى رفيديا في تمام الساعة العاشرة والنصف، باتجاه دوار الشهداء، علماً أنه سيكون هناك بيت عزاء موحدة للشهداء القساميين الثلاثة في قاعة "حمدي منكو".