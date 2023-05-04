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شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى: الاحتلال يعتقل ما يزيد عن 700 فلسطيني خلال شهر أبريل

وزارة الأسرى: الاحتلال يعتقل ما يزيد عن 700 فلسطيني خلال شهر أبريل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس 5/4 أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أبريل 2023/، (711) فلسطيني، من بينهم (79) طفلاً أقل من 18 عاما، و(6) نساء، وحالة اعتقال واحدة لفلسطيني من سكان قطاع غزة عبر السلك الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبين التقرير، أنّ أعلى نسبة اعتقالات خلال شهر أبريل المنصرم تركزت في مدينة القدس، إضافة إلى عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين خلال الشّهر حيث بلغ (50) أمراً، بينها (24) أمراً جديداً، و(26) أمر تجديد وتمديد.

وأضاف: مازال الاحتلال يمارس العديد من الانتهاكات بحق الأسيرات والأسرى، حيث بلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير، ووجود أكثر من 20 أسير فلسطيني مريض يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان.

وأكمل: أخطر الحالات المرضية حالة الأسير وليد دقة (60 عاما)، ولازال الاحتلال يمارس جريمة القتل البطيء بحقه في ظل ظروف صحية قاسية، ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه رغم معاناته مع مرض السرطان في نخاع العظم وأدت هذه السياسة إلى معاناة الأسرى المرضى حتى وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيد كان أخرهم الأسير الشهيد خضر عدنان، بعد أن خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم ال86 يوم رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

واعتبرت الوزارة أن تلك الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال انتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية الأول والثاني والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1949.

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