وزيرة المرأة تفتتح ورشة عمل لمدخلات بيانات المرصد الوطني للعنف



وأكدت د.حمد على سرية المعلومات وخصوصية الحالات، ولن يتم نشر أي معلومة تخص المسؤولية، وتم اتخاذ إجراءات مشددة على هذا الصعيد لحفظ وصون كل حالة مهما كان العنف المرتكب ضد أي حالة.



من جانبه، عبد المنعم فرحات ممثل شؤون المحافظات قدم عرضاً عن عمل المحافظات والقوانين التي تحكم عملها والهيكلية المقر فيها، مبيناً أن مدخلي البيانات ستتبع إدارياً لدوائر النوع الاجتماعي في المحافظات.



وتخلل اللقاء تقديم عروض تعريفية عن الوزارة حول مفاهيم النوع الاجتماعي والشؤون القانونية والشؤون الإدارية والمالية والمرصد الوطني.









رام الله - دنيا الوطنافتتحت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، ورشة العمل الأولى بين شؤون المحافظات، ومدخلات البيانات للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة واللواتي تم استقطابهن، بهدف تعريفهم بشؤون المحافظات، وبعمل وزارة شؤون المرأة وادارتها العامة، وبالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعريفهم على بعضهم البعض، وتدريبهم على قضايا النوع الاجتماعي وأهميتها في إدخال البيانات، وبحضور كادر من الوزارة.رحبت د.حمد بالحضور وأكدت على أن المرصد آتي في سياق توجهنا نحو الايمان بتطوير الأدلة والمعلومات عن ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل دوري ومستمر، من أجل القضاء على هذه الظاهرة بما يتوافق مع قيم العدالة وحقوق الانسان، ويوفر المرصد الرقم الوطني لحالات العنف ضد المرأة، وسيتم ترجمته وتحليله في اطار الخطط والبرامج، وسيعمل على تزويد صناع القرار بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار وصياغة الخطط بطرق صحيحة.