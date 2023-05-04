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شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في نابلس وتنعى شهداءها

العربية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في نابلس وتنعى شهداءها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة العربية الفلسطينية شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في عدوانها فجر اليوم على مدينة نابلس، واستهدفتهم بطائرة مسيرة مفخخة بعد محاصرة المنزل المتواجدين فيه بالبلدة القديمة في نابلس.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها، ان الاحتلال  مصمم على تصعيد عدوانه على شعبنا، متوهما  ان بجرائمه هذه قادر على كسر ارادة شعبنا وثنيه عن مواصلة نضاله المشروع، ومتناسيا دروس وعبر التاريخ بان الشهداء هم محرك الثورة وان كل شهيد يرتقي يزيد من تصميم شعبنا واصراره على تحقيق النصر، والوفاء بالعهد للشهداء بان دمائهم لم ولن تذهب هدرا وان تضحياتهم الجسام كانت الطريق نحو تحقيق الاهداف التي امنوا بها وقضوا من اجلها.

وتابعت الجبهة، ان جرائم الاحتلال المتواصلة تتطلب توحيد الصفوف وحشد الهمم والادراك بان التناقض الرئيس لشعبنا هو مع هذا الاحتلال الذي لا يفرق بين ابناء شعبنا ولا انتماءاتهم السياسية، مؤكدين ان المعركة مع هذا الاحتلال طويلة وتحتاج الى كل جهد وطني وعلى كافة الصعد كل يكمل الاخر، لنؤكد ان كل الخيارات مفتوحة امام شعبنا لانتزاع حقوقه المشروعة.

واضافت الجبهة، اننا ونحن نترحم على روح شهداء نابلس فإننا نهيب بجماهير شعبنا بالتصدي لجرائم الاحتلال وإدامة الاشتباك معه وتصعيد كل اشكال المواجهة مع هذا المحتل الغاصب وفي كافة اماكن التماس، لدفعه الى الادراك ان هذا الشعب لن يموت وانه يمتلك من المخزون النضالي ما يكفي لكنس الاحتلال وانتزاع الحرية.

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