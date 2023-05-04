فيديو: استشهاد شابّة برصاص الاحتلال قرب حوارة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عامًا) جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال في نابلس.وزعمت (القناة 14) الإسرائيلية، أن الشابة إيمان عودة طعنت مجندًا في حوارة وأصابته بجروح طفيفة، ومن ثم تم إطلاق النار عليها.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن"قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه فتاة فلسطينية على دوار عينابوس جنوب نابلس".وتابع الهلال الأحمر أنه "تم استلام الإصابة بحالة خطره جداً وجاري إنعاش قلب ورئيتن إليها ونقلها إلى مستشفى رفيديا بنابلس".