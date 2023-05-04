الديمقراطية تدين جريمة نابلس وتدعو الأجهزة الأمنية إلى الانخراط في مواجهة الاحتلال

وأدانت الجبهة جريمة الاغتيال الجبانة التي أدت لاستشهاد الشبان الثلاثة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس صباح اليوم.





وأكدت أن "جريمة الاحتلال وإرهابه المنظم لن ينالا من عزيمة شعبنا ومقاومته بل ستزيده إصراراً على تصعيد المقاومة بكل أشكالها وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه اليومية التي يرتكبها ومستوطنيه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا نعت فيه شبان نابلس الثلاثة الذين استشهدوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال، داعية إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب والحداد الشامل في نابلس وفي تشييع جثامينهم.وطالبت الجبهة بتعزيز الوحدة الميدانية وتصعيد المقاومة بكل أشكالها وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، واستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام وتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، باعتباره الرد الأنجع على جريمة الاغتيال الجبانة وكافة جرائم الاحتلال.كما دعت الأجهزة الأمنية إلى الانخراط في مواجهة قوات الاحتلال، وحماية المقاومين عند أي اقتحام لأية مدينة أو قرية أو مخيم فلسطين، وتأكيد انحيازها لشعبها ومقاومته وإلى الخيار الذي اختاره الشعب لنيل حريته ألا وهو خيار المقاومة.