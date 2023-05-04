مستوطنون يهاجمون الرعاة ويقتلون ويسرقون أغناما في الخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجم عدد من المستوطنين، اليوم الخميس، الرعاة وقتلوا وسرقوا عددا من الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة مسلحة من مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعي، واعتدَوا بالضرب على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض.وأضافت: تم تهديد الشاب مخامرة بالقتل حال عودته إلى تلك المنطقة، كما طاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.