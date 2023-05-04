سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ من قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما)، من قرية سنيريا جنوب قلقيلية.وكان في استقبال جثمان الشهيد، عند بوابة عزون عتمة الغربية جنوب قلقيلية، عدد من ذويه وطواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، حيث سيتم تشييع جثمانه غدًا الجمعة.واستُشهد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار الماضي، شرق قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.