اشتية يدين العدوان على نابلس ويطالب بمحاسبة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، العدوان الإسرائيلي على البلدة القديمة من مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة شبان، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم بحق شعبنا.وقال رئيس الوزراء: لا تتوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا حتى تُستأنف من جديد، على نحو أكثر ترويعا، وأشد تقتيلا، باستهداف الأطفال، والنساء، والشيوخ.وطالب اشتية المجتمع الدولي بتوحيد المعايير، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المروعة وانتهاكاتها المستمرة ضد أبناء شعبنا.