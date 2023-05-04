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شؤون فلسطينية

الرئاسة: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا سيفجر الأوضاع في المنطقة

الرئاسة: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا سيفجر الأوضاع في المنطقة
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، استمرار اقتحام المدن الفلسطينية، وجرائم القتل اليومية بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في البلدة القديمة بنابلس.

وحذر أبو ردينة، في تصريح صحفي، من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، سيفجر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وأضاف: "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائليي، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وأن لا تكتفي بسياسة الاستنكار، لأن الأوضاع على الأرض أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن لأحد توقع تداعياتها.

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