تبنّت عملية الأغوار.. كتائب القسام تصدر بياناً عقب استشهاد ثلاثة شبّان في نابلس

وقد استُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.



وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص الاحتلال، اثنان منهم تشوهت ملامحهما بالكامل، جراء كثافة إطلاق النار عليهما.



وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا لعائلة عكوبة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.



رام الله - دنيا الوطننعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، ثلاثة من مجاهديها، الذي استشهدوا صباح اليوم، عقب اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس.وقالت كتائب القسام في تصريح لها :"نزفّ شهداء القسّام في نابلس منفذي عملية الأغوار رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر".ولفتت إلى أن عملية الأغوار جاءت: "رداً على الاعتداء على المعتكفين وسحل الحرائر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك".وقالت حركة حماس في بيان لها:"نزفّ هذه الكوكبة من شهداء المقاومة وأبطال كتائب الشهيد عز الدين القسّام في نابلس، ونعاهد شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة".