مباشر | تغطية_صحفية: جيش الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في نابلس

دولي

واشنطن تعقب على محاولة أوكرانيا اغتيال بوتين

واشنطن تعقب على محاولة أوكرانيا اغتيال بوتين
انفجار طائرة درون أعلى مقر الكرملين
رام الله - دنيا الوطن
عقبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، على محاولة أوكرانيا بالأمس اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقر الكرملين.

بدوره، قال البيت الأبيض: إن "الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد صحة اتهام روسيا لكييف بشن هجوم على الكرملين"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

جاء ذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له مبنى الرئاسة الروسية (كرملين) بطائرات مسيرة الأربعاء، واتهمت موسكو كييف بالوقوف وراءه، فيما نفت الأخيرة ذلك.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن البيت الأبيض قوله، مساءً، إنه "من المبكر جدا القول بمدى دقة الادعاء الروسي بشأن هجوم أوكراني بواسطة طائرة مسيرة".

وأضاف: "نحن على علم باتهامات روسيا لأوكرانيا باستهداف الكرملين لكننا غير متأكدين من صحتها".

كما أكد أن واشنطن "لا تشجع أي هجمات أوكرانية خارج الحدود" وأنه لا يمكنها تأكيد صحة الاتهام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الكرملين أن "طائرتين أوكرانيتين بدون طيار هاجمتا الليلة الماضية مقر إقامة الرئيس (فلاديمير) بوتين في الكرملين"، فيما وصفته بمحاولة اغتيال "إرهابية".

وأكد البيان أن "الجيش الروسي وأجهزة المخابرات أحبطتا الهجوم عبر تعطيل كلا الطائرتين، وبالتالي لم تقع إصابات، ولم يصب الرئيس الروسي بأذى ويواصل العمل كالمعتاد".

وفي وقت لاحق، دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى "القضاء على (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وعصابته"، إثر الهجوم.

وبدورها، نفت أوكرانيا الاتهامات الروسية، مؤكدة أنها لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى.

أخبار ذات صلة

واشنطن تعقب على محاولة أوكرانيا اغتيال بوتين

واشنطن تعقب على محاولة أوكرانيا اغتيال بوتين

أوكرانيا: قتلى مدنيون في الهجمات الروسية على خيرسون

أوكرانيا: قتلى مدنيون في الهجمات الروسية على خيرسون

تركيا تخطط لعقد اجتماع ثلاثي حول انضمام السويد إلى ناتو

تركيا تخطط لعقد اجتماع ثلاثي حول انضمام السويد إلى ناتو

يوم التشويش.. استئناف التظاهرات المناوئة لخطة التشريعات القضائية في إسرائيل

يوم التشويش.. استئناف التظاهرات المناوئة لخطة التشريعات القضائية في إسرائيل

الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

من أصل هندي.. انتخاب رئيس جديد للبنك الدولي

من أصل هندي.. انتخاب رئيس جديد للبنك الدولي

بن غفير لـ &quot;نتنياهو&quot;: إذا كنت لا تريدنا بالحكومة مرحبا بهذا القرار

بن غفير لـ "نتنياهو": إذا كنت لا تريدنا بالحكومة مرحبا بهذا القرار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آذار

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آذار

حمادة: إجرام الاحتلال بحق أسرانا لن يمر وكل فلسطين جاهزة لإسنادهم

حمادة: إجرام الاحتلال بحق أسرانا لن يمر وكل فلسطين جاهزة لإسنادهم

قيادي بحماس: الأسرى والأقصى خط أحمر والمقاومة هي الخيار الوحيد لردع الاحتلال

قيادي بحماس: الأسرى والأقصى خط أحمر والمقاومة هي الخيار الوحيد لردع الاحتلال

الاتحاد الأوروبي يدعم مشافي القدس الشرقية بـ 13 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم مشافي القدس الشرقية بـ 13 مليون يورو

مؤسسات الأسرى تدعو لتسليط الضوء على قضية الأسير المضرب عز الدين عمارنة

مؤسسات الأسرى تدعو لتسليط الضوء على قضية الأسير المضرب عز الدين عمارنة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ الخميس

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ الخميس

أسير يهاجم ضابط إسرائيلي في سجن مجدو

أسير يهاجم ضابط إسرائيلي في سجن مجدو

النيابة العامة بغزة تنشر نتائج تحقيقاتها الأولية في ملف شركة &quot;تكنو إليت&quot;

النيابة العامة بغزة تنشر نتائج تحقيقاتها الأولية في ملف شركة "تكنو إليت"

منوعات

شاهد.. لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

شاهد.. لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

عربي

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الأورومتوسطي: الأمراض تفتك بنازحي المخيمات في ظل ضعف الرعاية الصحية بالعراق

الأورومتوسطي: الأمراض تفتك بنازحي المخيمات في ظل ضعف الرعاية الصحية بالعراق

في اجتماع التعاون الإسلامي الطارئ.. الأمين العام يؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع للسودان

في اجتماع التعاون الإسلامي الطارئ.. الأمين العام يؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع للسودان