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دولي

أوكرانيا: قتلى مدنيون في الهجمات الروسية على خيرسون

أوكرانيا: قتلى مدنيون في الهجمات الروسية على خيرسون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل 21 شخصًا أوكرانيًا وإصابة 48 آخرين جراء الهجمات الروسية، أمس الأربعاء، على منطقة خيرسون جنوب البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، إن القوات الروسية نفذت الأربعاء هجمات في خيرسون استهدفت محطة القطار ومنازل ومحلات تجارية ومحطات وقود.

وأضاف أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة 48 آخرين، مبيناً أن جميعهم من المدنيين.

بدوره، أعلن الأمن الوطني الأوكراني في بيان، أن "خيرسون تعرضت اليوم للعديد من الهجمات الروسية".

ووقع الكرملين في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 مرسوما يقضي بضم 4 مناطق من أوكرانيا بشكل غير قانوني، هي دونيتسك، وزابورجيا، وخيرسون، ولوغانسك.

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