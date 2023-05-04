مباشر | ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال بعد اقتحام البلدة القديمة في نابلس

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أول تعليق من حماس على جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس

أول تعليق من حماس على جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس
أول تعليق من حماس على جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس،  أن اغتيال أبطال المقاومة لن يحد من ضرباتها وعملياتها أو يوقف مدها المتصاعد.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي إن " المقاومة ستمضي بكل عزيمة وإصرار للرد على جريمة الاغتيال والثأر لدماء الشهداء".

وتابع: "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني شهداء نابلس الذين ارتقوا في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال الصهيوني وهم يدافعون عن شعبنا ومقدساتنا". 

وأشار إلى أن: "جريمة الاحتلال الصهيوني باغتيال ثلة من أبطال المقاومة  في نابلس تضاف لسجل الاحتلال الأسود وحكومته الفاشية التي ستدفع ثمن جرائمها". 

وختم القانوع القول : "ندعو جماهير شعبنا والشباب الثائر وأبطال المقاومة وكل التشكيلات العسكرية في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء".

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