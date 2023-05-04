تركيا تخطط لعقد اجتماع ثلاثي حول انضمام السويد إلى ناتو

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن أنقرة تخطط لاجتماع ثلاثي للتباحث بشأن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).







وقال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تخطط لعقد اجتماع ثلاثي (تركيا السويد وفنلندا) في ​​يونيو/ حزيران المقبل، حول مسار انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).وأضاف: "سبب تخطيطنا للاجتماع القادم في يونيو هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، سنبحث استعداد السويد للتحرك السريع بخصوص تنفيذ القانون".وأشار قالن إلى أن الآلية الثلاثية ستستمر بعد أن تصبح السويد عضوًا في حلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة (الأناضول).وفي 28 حزيران/ يونيو 2022، وقعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة (ناتو) بالعاصمة الإسبانية مدريد.وفي إطار المذكرة الثلاثية تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.ولفت إلى أنه على اتصال دائم مع نظيره الذي يتفاوض نيابة عن السويد.وأكد قالن على أهمية القانون الذي سيتم سنه، مستدركاً بالقول: "لكننا نؤكد أنه لا تزال هناك بعض الخطوات التي يمكن للجانب السويدي اتخاذها، ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضًا من الناحية الإدارية، وأنه من المهم للغاية جعل المناخ العام في البلاد لا يسمح للمنظمات الإرهابية بالعمل في السويد".وفي وقت سابق الأربعاء، وافق البرلمان السويدي، على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).