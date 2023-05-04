بيان من جيش الاحتلال وشاباك بعد اغتيال ثلاثة شبان في نابلس

أصدر جيش الاحتلال وجهاز (شاباك) اليوم الخميس، بياناً مشتركاً بعد عملية اغتيال ثلاثة شبان في البلدة القديمة بنابلس.





ووفق البيان فإن عملية الاغتيال استهدفت شابين من نشطاء حركة حماس، بزعم تنفيذ عملية الأغوار في السابع من نيسان/إبريل الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطِنات من عائلة واحدة.





وقال البيان: "في نشاط مشترك بين (شاباك) و(حرس الحدود) و(اليمام) والجيش، وبعد ورود معلومات استخبارية تم خلال اشتباك مسلح تصفية حسن القطناني ومعاذ المصري من نشطاء حماس لوقوفهم خلف تنفيذ عملية إطلاق نار بتاريخ السابع من نيسان/ أبريل بالقرب من مستوطنة (الحمرا) في غور الأردن راح ضحيتها ثلاث مستوطِنات".





وتابع البيان: كمل قُتل إبراهيم حورة، أحد كبار مساعدي المطلوبين خلال المهمة.





وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، بعد اقتحام الجيش للبلدة القديمة في نابلس.

رام الله - دنيا الوطن