الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آذار

أفاد جهاز الإحصاء المركزي بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 7.87% خلال شهر آذار الماضي مقارنة بشهر شباط، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.21 خلال آذار مقارنة بـ101.24 خلال 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).







ولفت في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إلى أن أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت ارتفاعا نسبته 18.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

رام الله - دنيا الوطنكما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 11.97%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.وأوضح أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا نسبته 8.72% خلال آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال آذار 2023 مقارنة بشباط 2023 أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.وذكر الإحصاء أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها: صناعة الخشب ومنتجاته، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة الملابس.بينما سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.21% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.