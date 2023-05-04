مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام مصرية، بمصرع 14 شخصاً وإصابة 25 آخرين، في حادث تصادم وقع بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، مساء الأربعاء.فيما نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية وطبية قولها: إن 14 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 25 في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط في محافظة الوادي الجديد.وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، موضحة أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة الساعة السابعة التابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.وتم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف ووحدات دفاع مدني لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث، فيما دعت السلطات في محافظة الوادي الجديد السكان إلى التبرع بالدم.وعلى إثر الحادث المروع، قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحا، وذلك اعتباراً من الخميس 4 أيار/ مايو.وأكد المحافظ أن ذلك يأتي حفاظاً على أرواح المواطنين، "نظراً لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل".