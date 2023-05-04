رئيس أركان سابق يهاجم حكومة نتنياهو بشأن الرد على غزة

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عضو كنيست الحالي، الجنرال غادي أيزنكوت، اليوم الخميس، انتقادًا لحكومته مؤخرًا.وحسب ما نقلت إذاعة 103 FM الإسرائيلية، فإن انتقاد الجنرال أيزنكوت جاء على خلفية الرد الضعيف على صواريخ غزة.وقال أيزنكوت: "لا أتذكر أننا كنا في مثل هذا الوضع من ضعف الردع، أعتقد أن هذه هي المرة الأولى".وأكمل الجنرال الإسرائيلي: "نحن في أخطر واقع أمني في العقود الماضية، ربما منذ نهاية حرب يوم الغفران"، حسبما قال.وأمس، انتقد عدد من رؤوساء مجالس المستوطنات في غلاف غزة رد الحكومة على إطلاق الصواريخ من القطاع نحو البلدات المحاذية والذي وصفوه بالضعيف.والجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال شن الثلاثاء الماضي وصباح أمس عدة غارات استهدفت عددًا من المواقع التابعة للمقاومة بغزة.