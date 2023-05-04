يوم التشويش.. استئناف التظاهرات المناوئة لخطة التشريعات القضائية في إسرائيل





ويتوقع حدوث تشويشات في حركة السير على بعض الطرقات في أعقاب هذه الاحتجاجات.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوزير رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التقى رئيس المحكمة العليا سابقا اهرون باراك، وناقش معه خطة التشريعات القضائية.





وقد أعلنت حركة الاحتجاج على هذه الخطة عن سلسلة فعاليات غداً في إطار يوم "المساواة الوطنية" الذي يشمل سد طرق ومظاهرات.





وكانت المظاهرات العارمة قد توقفت بعد الشروع في الحوار في دار الرئاسة بشأن الخطة.



وذكرت قناة (كان) بأن المفاوضات التي جرت أول أمس حول خطة التشريعات القضائية في مقر الرئيس الإسرائيلي، تناولت إمكانية نقل المستشارين القانونيين بين الوزرات كل بضع سنوات.





وذكرت مراسلة القناة، يعارا شابيرا، أن الاقتراح طرح في اعقاب طلب الائتلاف الحاكم استبدال المستشارين كل خمس سنوات.



ومن المقرر أن يجري نشطاؤها مظاهرات في مناطق متفرقة، تحت شعار "يوم المساواة الوطنية"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).