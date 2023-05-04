تطورات طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكونحارا نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكونصافيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة، يكونحارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.السبت، يكونغائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الأحد، يكونغائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي الخميس والجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.