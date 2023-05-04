ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس



وأعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس تأخير الدوام المدرسي لمدة ساعة نظرا للأوضاع الراهنة في المدينة.





يتبع..













رام الله - دنيا الوطنأفاد تلفزيون (فلسطين)، صباح اليوم الخميس، باستشهاد ثلاثة من الشبان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق المنطقة بشكل كامل وسط سماع أصوات إطلاق نار بشكل كثيفوقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن القوات تنفذ الآن اقتحامًا داخل البلدة القديمة في نابلس.وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه وقع تبادل إطلاق نار في نابلس أثناء مهمة لاعتقال أحد الشبان.