دولي

البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الإدارة الأمريكية ستعلن عن تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن معدات عسكرية وذخيرة.

وأضافت جان بيير: "حزمة المساعدة، التي سيتم الإعلان عنها بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع، تتضمن ذخيرة إضافية لراجمات صواريخ هيمارس، والتي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال، وكذلك قذائف إضافية للمدفعية ومدافع الهاون ومدافع الهاوتزر والأسلحة المضادة للدبابات".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سمح بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ حوالي 300 مليون دولار.

ووفقا لبيان الوزارة: "وفقا للسلطة التي فوضها لي الرئيس جو بايدن، أوافق على السحب السابع والثلاثين للأسلحة والمعدات الأمريكية (من مخزونات البنتاغون) لأوكرانيا بمبلغ 300 مليون دولار".

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة، إمدادات إضافية لراجمات صواريخ هيمارس، بالإضافة إلى قذائف مدافع الهاوتزر وأنواع أخرى من المدفعية والأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة الصغيرة والشاحنات والمقطورات لنقل المعدات الثقيلة.

وأضاف البيان، "ستساعد هذه الحزمة الأخيرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها بشجاعة في مواجهة روسيا. يمكن لروسيا إنهاء حربها اليوم. وإلى أن تفعل روسيا ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها متحدين مع أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

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