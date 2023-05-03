الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات المسلحة السودانية أن مبادرة منظمة "إيغاد" للتعامل مع الأزمة الحالية، تضمنت مقترحا جديدا يتمثل في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع.وقال الناطق الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إنه من بين المقترحات أيضا تسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي، وعلى أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية.وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة تبدي موافقتها على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأمريكية - السعودية الجارية.